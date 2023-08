Trabalhadores sofrem acidente durante colisão entre ônibus e caminhonete, em Canaã dos Carajás

Dois ônibus que transportavam empregados de uma mineradora e terceirizados colidiram com duas caminhonetes que também prestam serviços para a mineradora, no início da manhã desta segunda-feira (21),em Canaã dos Carajás. A colisão ocorreu na estrada que dá acesso ao Projeto S11D.

A assessoria de comunicação da Vale informou por meio de nota que durante o trajeto na VS 40, estrada que dá acesso a unidade S11D, ocorreu acidente de trânsito envolvendo ônibus que transportavam empregados da Vale e terceirizados.

Imediatamente a emergência foi acionada. Os empregados não apresentam quadro grave e já recebem atendimento no hospital. A Vale segue prestando toda assistência aos envolvidos na ocorrência e seus familiares.

As primeiras informações sobre o acidente indicam que, pelo menos, 40 profissionais estão envolvidos no acidente. Graças ao impacto da batida, alguns empregados da Vale acabaram se machucando. Felizmente, não houve vítimas fatais e nem acidentados graves.

Os motoristas e os passageiros foram levados para o Hospital 5 de Outubro, onde receberam atendimentos médicos e psicológicos, conforme protocolo da empresa. A Vale deslocou equipes médicas de Carajás para auxiliar no atendimento às vítimas no HCO. A mineradora também já investiga as causas do acidente.