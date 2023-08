Homem envolvido com o Comando Vermelho é preso pela PF

No início da madrugada desta segunda-feira (21), a Polícia Federal prendeu um foragido durante conexão no Aeroporto Internacional de Belém. Ele é acusado de tentativa de homicídio ocorrida há cerca de 10 anos, e também é investigado por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, uma das maiores do Brasil.

De acordo com informações da Polícia Federal, a abordagem ocorreu à 0h45, em um voo que havia saído de Belo Horizonte (MG) e que tinha como destino final Fortaleza (CE). A equipe do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF retirou o suspeito da aeronave, e também um acompanhante dele, que foi revistado e liberado em seguida.

O foragido foi levado à Superintendência da Polícia Federal em Belém e, em seguida, encaminhado ao Sistema Penal do Estado. Além da tentativa de homicídio, o acusado havia sido identificado por ter vendido uma arma a integrantes do Comando Vermelho, tendo permanecido preso durante nove meses.

Durante a progressão para o regime semiaberto, ele deixou de cumprir a exigência de comparecer regularmente à Unidade Prisional Regional de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Por isso, a Justiça emitiu o mandado de prisão preventiva, para que o acusado voltasse a cumprir pena em regime fechado, o que deve ocorret a partir da captura feita pela PF.