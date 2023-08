Após helicóptero desaparecer na Amazônia, piloto gravou vídeo enquanto equipe estava perdida

O piloto do helicóptero que ficou desaparecido com três tripulantes na Amazônia durante quatro dias e foi encontrado no último sábado (19), gravou um vídeo registrando a jornada dentro da mata. O registro também mostra como a aeronave ficou após o pouso forçado. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (21). As informações são do G1 Amapá.

O vídeo gravado dentro da mata inicia com o piloto mostrando a equipe e o estado do helicóptero após o pouso. As imagens mostram todos os ocupantes do helicóptero bem. Eles estavam nas proximidades de um rio, que o piloto não conseguiu identificar. “A aeronave teve quebra geral mesmo, mas consegui colocar ela para que a árvore amortecesse a queda e a gente não sofresse danos físicos”, comemora o piloto durante o registro.

O tenente-coronel descreve também o local, e apesar de não saber onde estão, ele parece estar aliviado de ter a situação sob controle e sem fogo no local. “Estamos na beira de um rio, ainda não sei qual é, não consegui localizar, mas sem fogo, sem nada, tudo foi cortado. Foi uma pane catastrófica, perdemos rotação de motor. Embora o painel nada apresentou, somente o indicador de RPM, que foi reduzido e tocando a buzina. Procurei um local de pouso, mas como é selva não tem local de pouso”, explica

O caso

Estavam na aeronave o piloto tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas, o mecânico Gabriel Silva Serra e o engenheiro civil José Francisco Pereira Vieira, da Funai.

A aeronave contratada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará decolou por volta das 12h de quarta-feira (16) da base Bona, na Aldeia Maritepu, localizada no Parque Indígena Tumucumaque, no Pará, com destino a Macapá.

O helicóptero foi encontrado encontrado por volta das 10h de sábado próximo ao Rio Itapuru, ao sudoeste de Pedra Branca do Amapari. Os 3 tripulantes chegaram por volta das 15h20 deste sábado em Macapá. Todos os 3 receberam atendimento no Hospital de Emergência (HE) e passam bem.

Um helicóptero possui quatro comandos de voo que controlam a aeronave: Cíclico, Coletivo, Manete de Potência (RPM) e Pedais. Eles estão instalados na seção dianteira do helicóptero. Para atuarem adequadamente, cíclico, coletivo e pedais dependem inteiramente da RPM do rotor principal.