Corpo encontrado em Marabá é de preso em liberdade temporária

Gesivaldo de Souza da Silva, de 20 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (28), em uma área de vegetação no Residencial Magalhães, no Núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. Ele cumpria pena, estava em liberdade temporária por conta do Dia dos Pais e deveria ter retornado à prisão na terça-feira (27), mas foi assassinado.

Populares encontraram o corpo no final da Rua 22. A vítima apresentava ferimentos na cabeça e ainda usava uma tornozeleira eletrônica na perna direita. O sangue parcialmente coagulado em uma de suas orelhas indica que o crime provavelmente aconteceu na última noite.

Segundo a Polícia Militar, o jovem respondia por dois processos relacionados ao tráfico de drogas. Ele havia deixado o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes no dia 20 deste mês, por volta das 8 horas, com a obrigação de retornar até as 14h da última terça-feira (27).

Natural de Altamira, Gesivaldo foi encontrado com uma passagem de ônibus em seu bolso, datada da noite de segunda-feira (26), que indicava um trajeto de Altamira a Marabá. Isso sugere que ele passou o período de liberdade temporária com a família em Altamira e voltou a Marabá para concluir sua pena, mas foi morto antes de se reapresentar ao sistema prisional.

Relatos de moradores do Residencial Magalhães indicam que ele não era conhecido na área, o que levanta a suspeita de que ele tenha sido assassinado em outro lugar e seu corpo deixado naquela localidade.