Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é morto a tiros no Bengui

Um homem identificado como Sandro Luiz Silva Abreu, que era conhecido como ‘Doca’, foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (9) em Belém. O crime ocorreu por volta das 22h30 na passagem Benfica com a rua Olavo Nunes, no bairro do Benguí. Não há informação oficial da polícia sobre a motivação do assassinato. A morte foi confirmada pela 1ª Companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Segundo as informações iniciais, Doca recebeu uma ligação e, em seguida, saiu para a rua acompanhado da esposa. Ao retornar para casa, ele foi assassinado em frente ao local onde morava. Pelo menos sete tiros foram disparados por ocupantes de um carro que já o seguiam. O homem morreu no local.

Até o momento, os suspeitos não foram encontrados. As circunstâncias do crime também ainda são desconhecidas. A vítima já tinha diversas passagens pela polícia e, atualmente, estava sendo monitorada por meio de tornozeleira eletrônica, de acordo com a PM. Doca também já tinha sido preso em 2022.

De acordo com informações do registro da vítima na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Sandro já tinha sido condenado. No entanto, não há informações oficiais sobre qual foi o crime cometido por Doca.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e levantar as primeiras informações do caso. Militares do 24º BPM chegaram no local logo após o acionamento do crime. A Polícia Científica do Pará realizou a análise do cadáver e fez a remoção para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informa que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Sandro Luiz Silva Abreu. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, finaliza a PC.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.