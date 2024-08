Corpo de mulher é encontrado com marcas de violência dentro de pneu de trator no Pará

O corpo de uma mulher identificada como Suelina Noleto da Silva foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (14) dentro de um pneu de trator. O caso ocorreu em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. Segundo a polícia, o corpo apresentava sinais de estrangulamento, perfurações na face direita e as calças abaixadas, o que levantou a possibilidade acerca de uma possível violência sexual. O suspeito, Erasmo Soares Siqueira, conhecido como “Mato Grosso”, foi preso pela Polícia Civil em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

A equipe da Polícia Civil foi acionada por moradores da área por volta da 00h30, após Erasmo ter mostrado um vídeo da cena do crime, onde ele alegava ter encontrado o corpo ao ir ao local para urinar.

Apesar das declarações iniciais, a versão de Erasmo não convenceu os policiais, que iniciaram uma diligência durante a madrugada. Uma câmera de segurança próxima ao local capturou imagens de Erasmo em companhia da vítima antes do crime, o que levou à sua identificação e condução à delegacia.

Na delegacia, Erasmo confessou o homicídio, mas alegou que agiu em legítima defesa. Diante da suspeita de estupro, a Polícia Científica foi acionada para coletar material biológico tanto do corpo da vítima quanto do suspeito, a fim de realizar um confronto que possa confirmar a violência sexual.

Erasmo Soares Siqueira foi preso em flagrante pela prática de homicídio qualificado e agora está à disposição do Poder Judiciário. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes do crime.