Corpo encontrado em córrego pode ser de jovem desaparecida em São Domingos do Araguaia

Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas para auxiliar na identificação da vítima

O Liberal
fonte

As roupas da vítima foram encontradas a 1 km de onde estava o corpo dela (Foto: Correio de Carajás)

O corpo de uma mulher foi encontrado em um córrego que corta a rua Oswaldo Mutran, no centro de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Um tio de Elane Freitas de Carvalho, de 21 anos, reconheceu como sendo dela o corpo, encontrado na manhã desta quinta-feira (22). Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Delegacia de São Domingos do Araguaia. E que perícias foram solicitadas para auxiliar na identificação da vítima.

Segundo o portal Correio de Carajás, o caso foi registrado por volta das 9h30. O corpo estava totalmente despido e as vestimentas foram encontradas a cerca de um quilômetro do local, em uma estrada de chão. A Polícia Militar isolou a área, aguardando a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Tio de Elane, Ademir Ferreira Freitas disse à reportagem ter “99% de certeza” de que o corpo é da sobrinha.

Mulher morre após carro capotar nos primeiros minutos de 2026 em São Domingos do Araguaia
Acidente ocorreu por volta de 00h20, outros quatro pessoas foram levadas para o hospital

Polícia Civil incinera 130 kg de maconha apreendida em São Domingos do Araguaia
Droga havia sido recolhida em diversas operações e foi destruída em uma fábrica de cerâmica do município

Ele reconheceu o cadáver na água e pelas vestimentas encontradas: um vestido verde e uma sandália branca. Ainda segundo ele, Elane Freitas saiu de casa, na rua Dr. Vicente Moraes, no bairro São Luiz, por volta de 23h30 de quarta-feira (21). A família se preparava para dormir quando a jovem deixou a residência. Ainda conforme o tio, questionada pela mãe sobre onde ela iria naquele horário, Elane respondeu que iria perto, mas que voltava logo, o que não ocorreu.

A mulher morava com familiares e com a filha, de 3 anos. Nesta quinta, após informações sobre a localização de um corpo começarem a circular na cidade, o familiar foi ao local e fez o reconhecimento. Antes, familiares haviam iniciado nas redes sociais um movimento pedindo informações sobre o paradeiro da mulher.

 

MORTE

Corpo encontrado em córrego pode ser de jovem desaparecida em São Domingos do Araguaia

Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas para auxiliar na identificação da vítima

22.01.26 16h01

POLÍCIA

Marabá: acusado de tentativa de feminicídio enfrenta Tribunal do Júri

Jhonatan Alves Barros foi preso por ameaçar a ex-companheira com uma faca em uma loja Havan no município

22.01.26 14h29

POLÍCIA

VÍDEO: Funcionários de estabelecimento comercial são feitos reféns em Ananindeua

Crime tem ao menos três envolvidos, segundo relatos iniciais. Um dos suspeitos se entregou no início da tarde

22.01.26 13h48

MAUS-TRATOS

Laudo confirma maus-tratos contra criança de 3 anos em Itaituba, no sudoeste do Pará

Segundo as investigações, as agressões ocorreram no início deste mês

22.01.26 12h41

VIOLÊNCIA

Homem é morto pelo filho ao defender nora de tentativa de feminicídio em Eldorado do Carajás

Suspeito foi preso pela Polícia Civil e está à disposição da Justiça

22.01.26 11h18

POLÍCIA

VÍDEO: Funcionários de estabelecimento comercial são feitos reféns em Ananindeua

Crime tem ao menos três envolvidos, segundo relatos iniciais. Um dos suspeitos se entregou no início da tarde

22.01.26 13h48

FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo marido com tiros de espingarda em Trairão

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (20)

21.01.26 11h19

homicídio

Mulher trans é presa por matar ex-namorada na frente do filho da vítima

Crime teria sido motivado por ciúmes; vítima morreu após ser levada para UPA

19.01.26 23h05

