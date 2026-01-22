corpo encontrado em córrego pode ser de jovem desaparecida em são domingos do araguaia

O corpo de uma mulher foi encontrado em um córrego que corta a rua Oswaldo Mutran, no centro de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Um tio de Elane Freitas de Carvalho, de 21 anos, reconheceu como sendo dela o corpo, encontrado na manhã desta quinta-feira (22). Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Delegacia de São Domingos do Araguaia. E que perícias foram solicitadas para auxiliar na identificação da vítima.

Segundo o portal Correio de Carajás, o caso foi registrado por volta das 9h30. O corpo estava totalmente despido e as vestimentas foram encontradas a cerca de um quilômetro do local, em uma estrada de chão. A Polícia Militar isolou a área, aguardando a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Tio de Elane, Ademir Ferreira Freitas disse à reportagem ter “99% de certeza” de que o corpo é da sobrinha.

Ele reconheceu o cadáver na água e pelas vestimentas encontradas: um vestido verde e uma sandália branca. Ainda segundo ele, Elane Freitas saiu de casa, na rua Dr. Vicente Moraes, no bairro São Luiz, por volta de 23h30 de quarta-feira (21). A família se preparava para dormir quando a jovem deixou a residência. Ainda conforme o tio, questionada pela mãe sobre onde ela iria naquele horário, Elane respondeu que iria perto, mas que voltava logo, o que não ocorreu.

A mulher morava com familiares e com a filha, de 3 anos. Nesta quinta, após informações sobre a localização de um corpo começarem a circular na cidade, o familiar foi ao local e fez o reconhecimento. Antes, familiares haviam iniciado nas redes sociais um movimento pedindo informações sobre o paradeiro da mulher.