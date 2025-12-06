Polícia Civil incinera 130 kg de maconha apreendida em São Domingos do Araguaia

Aproximadamente 130 quilos de maconha foram destruídos pela Polícia Civil do Pará (PC), na tarde da última sexta-feira (5), no município de São Domingos do Araguaia. A droga foi incinerada em uma fábrica de cerâmica. Os entorpecentes foram apreendidos em operações anteriores dos órgãos de segurança.

A incineração ocorreu às 16h, seguindo os protocolos técnicos e de segurança exigidos pela legislação. A destruição do material ilícito foi acompanhada por uma força-tarefa composta pela Polícia Científica do Pará (PCEPA), Ministério Público e Vigilância Sanitária, conforme determinam as normas vigentes para o procedimento.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi realizada em ambiente controlado, garantindo a completa inutilização da droga e preservando as normas legais e sanitárias. A instituição ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso conjunto dos órgãos de segurança no combate ao tráfico de drogas, na preservação da ordem pública e no fortalecimento das ações integradas de justiça no município e região.

A ação contou com o gerente regional da Polícia Científica em Marabá, Ayrton Alexander Andrade Folha; os técnicos da Vigilância Sanitária, Francisco Sales Aires da Silva e Vanilson Costa Dias; o delegado titular de São Domingos do Araguaia, Walter Ruiz Bogaz, acompanhado de sua equipe; além do promotor de Justiça do município, Dr. André Felipe Gomes Guimarães, responsável pela fiscalização e legitimidade dos atos.