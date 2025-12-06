Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil incinera 130 kg de maconha apreendida em São Domingos do Araguaia

Droga havia sido recolhida em diversas operações e foi destruída em uma fábrica de cerâmica do município

O Liberal
fonte

Polícia Civil incinerou 130 Kg de maconha em São Domingos do Araguaia, na última sexta-feira (05). (Divulgação / Polícia Civil)

Aproximadamente 130 quilos de maconha foram destruídos pela Polícia Civil do Pará (PC), na tarde da última sexta-feira (5), no município de São Domingos do Araguaia. A droga foi incinerada em uma fábrica de cerâmica. Os entorpecentes foram apreendidos em operações anteriores dos órgãos de segurança.

A incineração ocorreu às 16h, seguindo os protocolos técnicos e de segurança exigidos pela legislação. A destruição do material ilícito foi acompanhada por uma força-tarefa composta pela Polícia Científica do Pará (PCEPA), Ministério Público e Vigilância Sanitária, conforme determinam as normas vigentes para o procedimento.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi realizada em ambiente controlado, garantindo a completa inutilização da droga e preservando as normas legais e sanitárias. A instituição ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso conjunto dos órgãos de segurança no combate ao tráfico de drogas, na preservação da ordem pública e no fortalecimento das ações integradas de justiça no município e região.

A ação contou com o gerente regional da Polícia Científica em Marabá, Ayrton Alexander Andrade Folha; os técnicos da Vigilância Sanitária, Francisco Sales Aires da Silva e Vanilson Costa Dias; o delegado titular de São Domingos do Araguaia, Walter Ruiz Bogaz, acompanhado de sua equipe; além do promotor de Justiça do município, Dr. André Felipe Gomes Guimarães, responsável pela fiscalização e legitimidade dos atos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incineração de drogas

são domingos do araguaia

polícia civil

maconha apreendida
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Sefa apreende 960 garrafas de bebidas e peças automotivas no sudeste do Pará

Ações ocorreram nos postos fiscais de São Geraldo do Araguaia e Marabá durante operações de rotina

06.12.25 21h59

POLÍCIA

Polícia Civil incinera 130 kg de maconha apreendida em São Domingos do Araguaia

Droga havia sido recolhida em diversas operações e foi destruída em uma fábrica de cerâmica do município

06.12.25 21h21

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

POLÍCIA

Suspeito de importunação sexual é preso em estabelecimento comercial em Parauapebas

Duas funcionários de um estabelecimento relataram que um cliente enviava mensagens de teor sexual

06.12.25 19h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

INVESTIGAÇÃO

‘Crime bárbaro’, diz família de Ruthetty ao relatar que cantora foi sufocada e sofreu violência

Ícone do tecnobrega, Ruthetty foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém.

04.12.25 16h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda