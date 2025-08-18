Corpo em decomposição e com mãos amarradas é encontrado em São Miguel do Guamá

Um corpo do sexo masculino em estado de decomposição foi localizado em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de domingo (17), na Estrada da Fortaleza, nas proximidades de um balneário. Segundo as informações iniciais, a vítima apresentava sinais de violência e estava com as mãos amarradas. A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte.

"Até o momento, a vítima não foi identificada. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações", comunicou.

O cadáver foi encontrado por pescadores que estariam na área e avistaram o corpo às margens de um igarapé. Após localizarem a vítima, as testemunhas acionaram uma equipe do 42° Batalhão de Polícia Militar, que constatou o caso e isolou a área. Diante das características da morte, uma das principais linhas de investigação é a execução. No entanto, não há mais detalhes se o corpo apresentava sinais de esfaqueamento ou tiros.

A Polícia Civil foi acionada para colher as primeiras informações que auxiliem no inquérito. Durante o período em que as autoridades estiveram no local, nenhum familiar ou conhecido se apresentou para realizar o reconhecimento da vítima. Os agentes continuam as apurações para esclarecer a autoria e as circunstâncias do caso.