Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo em decomposição e com mãos amarradas é encontrado em São Miguel do Guamá

O cadáver do sexo masculino foi localizado próximo a um igarapé na manhã de domingo (17)

O Liberal
fonte

Corpo em decomposição e com mãos amarradas é encontrado em São Miguel do Guamá. (Foto: Redes Sociais)

Um corpo do sexo masculino em estado de decomposição foi localizado em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de domingo (17), na Estrada da Fortaleza, nas proximidades de um balneário. Segundo as informações iniciais, a vítima apresentava sinais de violência e estava com as mãos amarradas. A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte.

"Até o momento, a vítima não foi identificada. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações", comunicou.

O cadáver foi encontrado por pescadores que estariam na área e avistaram o corpo às margens de um igarapé. Após localizarem a vítima, as testemunhas acionaram uma equipe do 42° Batalhão de Polícia Militar, que constatou o caso e isolou a área. Diante das características da morte, uma das principais linhas de investigação é a execução. No entanto, não há mais detalhes se o corpo apresentava sinais de esfaqueamento ou tiros.

A Polícia Civil foi acionada para colher as primeiras informações que auxiliem no inquérito. Durante o período em que as autoridades estiveram no local, nenhum familiar ou conhecido se apresentou para realizar o reconhecimento da vítima. Os agentes continuam as apurações para esclarecer a autoria e as circunstâncias do caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corpo em decomposição

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Cliente é morto a tiros dentro de bar em Novo Repartimento

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, ambos usando capacetes, e efetuaram vários disparos contra a vítima

18.08.25 21h48

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

A vítima, identificada como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, teria sido morta por engano, de acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia

18.08.25 18h36

POLÍCIA

Uruará: menino de 7 anos desaparece após mergulhar em rio

As buscas pelo garoto retomaram nesta segunda-feira (18/8). Ele ainda não foi encontrado

18.08.25 17h52

POLÍCIA

Homem é preso por perseguir e importunar mulher em academia no Marajó

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que o suspeito flertou insistentemente com ela durante o treino e ainda tocou nas pernas dela sem o consentimento

18.08.25 16h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FEMINICÍDIO

Paraense de 24 anos é morta a tiros em Mato Grosso; ex-namorado é suspeito do crime

Jacira Gonçalves nasceu em Belém e tinha medida protetiva contra o ex-marido

18.08.25 8h22

AGRESSÃO

Agressão em academia de Ananindeua: jovem é golpeado na cabeça com barra de ferro por outro aluno

A Polícia Civil informa que a equipe da Seccional do Paar apura o caso

18.08.25 7h53

VIOLÊNCIA

Família de Belém faz campanha para trazer corpo de jovem assassinada em MT

Parentes arrecadam recursos para traslado do corpo de Jacira, morta em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, após perseguições do ex-namorado

18.08.25 10h54

POLÍCIA 

Motociclista morre após colidir com ônibus e uma mulher fica ferida, na tarde deste domingo (17)

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que ainda não há confirmação sobre para qual unidade a mulher foi levada

17.08.25 17h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda