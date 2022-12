Corpo é encontrado em praia de Santarém na manhã deste sábado (10)

Um corpo foi encontrado por volta de 11h da manhã deste sábado (10), na praia da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), no bairro do Salé, em Santarém, no oeste paraense. Mergulhadores do 4º Grupamento Bombeiros Militar (GBM) realizavam buscas na área, desde o início da manhã, para localizar um trabalhador com desaparecimento registrado desde sexta-feira (9), que teria caído de uma balsa atracada na praia.

Até 12h deste sábado, a identidade do corpo ainda não tinha sido confirmada. Ele aguardava a remoção pelo Instituto Médico Legal (IML) para realização dos procedimentos de perícia para identificação.

VEJA MAIS

Trabalhador teve o desaparecimento registrado na sexta-feira (9)

O trabalhador identificado como Emerson Gomes Carvalho, de 41 anos, teve o desaparecimento registrado na sexta-feira (9), por um colega de trabalho. Segundo o boletim de ocorrência, na sexta, o colega chegou à balsa por volta de 7h e constatou que o tripulante não se encontrava na embarcação.

Foram encontrados objetos pessoais, entre eles a carteira, celular e sandálias. Também foi verificado que o carro de Emerson estava estacionada próximo à Ufopa, o que indicaria que ele não saiu do local. Familiares de Emerson foram contatos pelo trabalhador e também informaram não saber do paradeiro do homem.

O trabalhador que acionou as autoridades relatou ainda às autoridades que seu último contato com Emerson foi por volta de 17h30 de quinta (8) e que Emerson ficou responsável pela balsa e permaneceu no local sozinho. Ele ainda estaria ingerindo bebida alcoólica, de acordo com o boletim. O colega acredita na possibilidade que ele teria caído no rio.

Segundo os Bombeiros, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.