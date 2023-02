Corpo é encontrado em balneário de Parauapebas; vítima foi baleada e tentou escapar entrando no rio

No domingo, 19, o corpo de um homem, identificado como José de Jesus Cardoso Ferreira, de 32 anos, foi encontrado boiando no Rio Parauapebas, perímetro do balneário Riacho Doce, localizado no Bairro Primavera, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele estava desaparecido desde sexta-feira, 17, quando foi alvo de disparo de arma de fogo. Na ocasião dos tiros, outro homem também foi atingido, mas foi socorrido e sobreviveu. Já José, morreu depois de entrar no rio para fugir dos atiradores.

Informações do site Native News Carajás dão conta de que José de Jesus foi alvo de uma tentativa de execução na tarde da última sexta-feira, 17, em uma área entre as ruas Belém e Manaus, no Bairro Primavera. Ele acabou sendo atingido por disparos e, ao tentar fugir, se jogou, ferido, no rio.

O site também afirma que a Polícia Militar do Pará (PM) chegou a ser acionada por moradores que ouviram os disparos, mas ninguém foi localizado. No entanto, na tarde de domingo, 19, um corpo foi visto descendo o rio Parauapebas por banhistas que estavam no balneário Riacho Doce. Eles chamaram a PM que, após comprovar a veracidade dos fatos, acionou a Polícia Civil do Pará (PC).

Em nota, a PC chegou a confirmar que o caso é investigado como homicídio, mas que também há uma tentativa de homicídio sob investigação, uma vez que não apenas José de Jesus foi atingido pelos tiros na sexta-feira, mas também outro homem. Este teria sobrevivido, após ser socorrido em uma unidade de saúde. Sua identificação não foi revelada.

Ainda não há nenhuma informação sobre o autor ou autores dos disparos que atingiram José de Jesus e outro homem, em Parauapebas. A motivação do crime também não foi esclarecida ainda. "Diligências são feitas para identificar e localizar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido", diz a Polícia Civil.