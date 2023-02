Homem é preso suspeito de torturar filha e agredir ex-mulher no Marajó

Um homem foi preso no domingo, 19, suspeito de torturar a própria filha, menor de idade, de apenas 13 anos, além de agredir familiares na zona rural de Anajás, município do Arquipélago do Marajó. O nome do agressor não foi divulgado para preservar a identificação também das vítimas, sobretudo as menores de idade.

VEJA MAIS

A prisão foi feita pela Polícia Civil (PC), que localizou o suspeito no último domingo. O delegado, Luciano Batista da Silva Júnior, explica que já investigava o suspeito num inquérito que apresentava fortes indícios de diversos crimes, tento a ex-companheira e os filhos como principais vítimas.

“Dentre diversas ameaças e agressões relatadas, há indícios de que submeteu sua própria filha, menor de 13 anos, a situação deplorável de extremo sofrimento, incidindo no crime de tortura, pois além de lhe impedir frequência escolar, submetia-lhe a castigos físicos extremamente agressivos com uso de pedaço de madeira, e lhe obrigava ao trabalho de extração de açaí”, explicou o delegado.

Os crimes ocorriam na casa da família no Rio Mocoões, na zona rural de Anajás, e só foram cessados depois que o Poder Judiciário acatou o pedido de prisão apresentado pelo delegado, que cumprido ontem. O inquérito que apura o caso segue sob sigilo e o preso está à disposição da justiça.