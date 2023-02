Mais de 20 custodiados fogem da penitenciária de Santarém

Ao menos 24 detentos fugiram do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM) na noite de quinta-feira (16) em Santarém, região oeste do Pará. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a informação e disse estar atrás dos custodiados, que cumpriam penas em regime semiaberto. As autoridades não disseram se algum dos envolvidos foi recapturado.

De acordo com o portal O Estado Net, os presos fugiram escalando a guarita do pavilhão 3. A área, onde eles escaparam, seria de segurança da Polícia Militar.

Ainda segundo o Estado Net, apenas seis militares estavam na escala de serviço, além do do comandante do dia. Os policiais supostamente faziam revezamento de duas horas de descanso.

Dois detentos que fugiram foram identificados como Wellington Ferreira dos Nascimento, e Jackson Douglas Ferreira da Silva Junior, acusado de envolvimento na morte do empresário Paulo da Silva Souza, de 47 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 13 de novembro de 2021, no bairro Ipanema, em Santarém.

A reportagem solicitou um posicionamento da Polícia Militar do Pará (PMPA) sobre a fuga e aguarda retorno.

Nota da Seap

A Seap, do mesmo modo que confirmou o caso, disse que assim que todos os custodiados foram capturados, eles serão transferidos para outra unidade prisional.