Corpo é encontrado em área próxima à ferrovia em Parauapebas

Até o momento, a causa da morte e a identidade da vítima são desconhecidas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais próximos ao corpo encontrado. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado por moradores na manhã desta quarta-feira (20/8), em uma área de mata localizada atrás de uma chácara, próxima à Estrada de Ferro Carajás, no Bairro Tropical, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Conforme o portal Correio de Carajás, o cadáver estava em uma grota, com o rosto voltado para baixo, o que dificultou a identificação inicial. Familiares que estiveram no local suspeitam que a vítima seja um adolescente identificado até o momento apenas como “Jonathan” ou “Pastel”, de 17 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (15). No entanto, as autoridades não confirmaram se o corpo é do adolescente.

Testemunhas relataram ao Correio que o jovem adolescente teria sido visto pela última vez acompanhado de um grupo de aproximadamente seis rapazes. No entanto, apenas a perícia deverá confirmar oficialmente a identidade da pessoa morta.

Até agora, as circunstâncias da morte não foram esclarecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.

 

