Corpo é encontrado boiando no rio Pacajá, sudoeste do Pará, nesta sexta-feira (13)

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (13), boiando no rio Pacajá, sudoeste do Pará. O homem ainda não foi identificado, mas, algo chamava atenção: ele estava com uma corda amarrada no pescoço. Pela situação, não há como confirmar se ele foi assassinado ou cometeu suicídio. Os exames que vão determinar a causa da morte estão sendo conduzidos pela Polícia Científica do Pará. As informações são do portal Confirma Notícia.

No início da manhã, o corpo apareceu boiando no braço do rio, próximo a um restaurante que fica no centro de Pacajá. Imediatamente, moradores da área acionaram as polícias Civil e Militar e levaram os agentes até o local. A Perícia Científica foi acionada para a remoção. Horas depois ainda não havia ninguém que pudesse identificar o cadáver.

Este foi o segundo corpo encontrado boiando na região sudoeste do Pará nesta semana. No dia 11, outro cadáver, de um rapaz, foi localizado no igarapé das Panelas, no município de Brasil Novo, perto do km 18 da rodovia Transamazônica (BR-230). Os pés estavam amarrados e a boca amordaçada. Ele também não foi identificado, mesmo após duas famílias irem ao local e analisarem o corpo.

Tanto o caso de Pacajá quanto o de Brasil Novo seguem em investigação. Alguns exames específicos deverão ser feitos para tentar identificar os dois corpos, caso ninguém os reconheça. Curiosamente, vários corpos foram encontrados boiando no rio Pacajá. Há registros em 2022, 2021, 2020 e 2018.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.