Corpo de vaqueiro é encontrado em área alagada de Marabá

O corpo do vaqueiro Valdeide Andrade de Sousa, de 45 anos, foi encontrado no final da tarde de segunda-feira (27) depois de o homem ter desaparecido em uma área alagada de Marabá, sudeste do Pará.

De acordo informações apuradas pelo portal Correio de Carajás, Vadeide trabalhava na chácara Três Irmãos, na localidade de “Patóa”, na zona rural da cidade. Ele realizava funções nos pastos da propriedade quando desapareceu nas águas ainda na manhã de segunda-feira (27).

Foi então que um grupo de trabalhadores e familiares fizeram buscas pela vítima na região que ele sumiu.

Um voluntário localizadou o corpo somente no fim da tarde. A Polícia Militar foi acionada e solicitou a presença da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA)para que os corpo fosse removido ao instituto Médico Legal (IML) de Marabá.