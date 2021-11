Corpo de policial militar da reserva vítima de execução é velado em Belém

Sob forte comoção de familiares e amigos, o corpo do sargento da reserva da Polícia Militar José Antônio Brito Souza está sendo velado na tarde desta quinta-feira (18), na Capela dos Capuchinhos, no bairro de Canudos, em Belém. O enterro está marcado para as 9h desta sexta-feira (19), no cemitério Santa Izabel, no Guamá.

Relembre o caso

Antônio Brito foi assassinado a tiros na noite da última quarta-feira (17), no bairro do Telégrafo. Ele jogava dominó na casa de um vizinho, quando quatro criminosos chegaram em um carro branco.

Três suspeitos desceram do veículo e surpreenderam o militar, que foi atingido com, pelo menos, vinte disparos de arma de fogo e morreu na hora.