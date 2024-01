Corpo de paraense encontrada morta no Rio de Janeiro chega em Belém na madrugada deste sábado, 20

O corpo da paraense Bruna Guterres, de 22 anos, foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Rio de Janeiro, por volta das 13h30 desta sexta-feira,19. O trasladado será feito na madrugada de sábado,20, até Belém de onde seguirá para Castanhal, região nordeste do estado.

A informação é de um parente da jovem, que mora em Capanema e que não quis ter a identidade revelada. “A família agora aguarda a chegada do corpo da Bruna que demorou um pouco a passar pela perícia do IML porque só foi encontrado no domingo à tarde e como já estava em um estado avançado de decomposição precisa ficar por dois dias no gelo e só depois ser periciado”, disse.

De acordo com a família o velório começa por volta das 8h da manhã, de sábado(20), na capela da igreja Matriz de São José, bairro Centro. E sepultamento será realizado no cemitério público de São José, bairro do Cristo, às 10h da manhã.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) informou à redação integrada de O Liberal que a "investigação segue em andamento na 41ª DP (Tanque) e que aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte". Segundo a PCERJ, foi feita a perícia no local e testemunhas estão sendo ouvidas.

O caso

Bruna foi encontrada dentro do apartamento onde vivia, no bairro Tanque, na Zona Oeste da capital carioca. Pessoas próximas da paraense afirmam, em postagens feitas nas redes sociais, que se trataria de um feminicídio. Bruna Guterres deixa dois filhos, de dois e seis anos. As crianças estariam sob os cuidados de uma vizinha dela no Rio de Janeiro.

Bruna Guterres era natural de Capanema, região nordeste paraense, mas morava em Castanhal, onde conheceu o marido que é natural do Maranhão. Os dois mudaram para o Rio de Janeiro no começo de 2023.

Família

De acordo com o parente que não quis ter a identidade revelada, Bruna estava separada do marido e estava morando em Belém desde o começo do segundo semestre de 2023 e que em dezembro voltou para o Rio de Janeiro para reatar o casamento.

“Não sabemos muitos detalhes e nem queremos falar muito porque a Polícia é quem deve esclarecer, mas ela estava separada do marido e morando em Belém com os filhos. Voltou no final do ano para o Rio para ficar com o marido. Só sei que ele (marido) disse a polícia que chegou em casa no domingo (14) e encontrou ela morta”, relatou o parente.