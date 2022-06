Corpo de oficial de justiça será enterrado na tarde desta quinta-feira (30), em Marituba

​O corpo do oficial de justiça Clayton Nazaré do Socorro Martins será enterrado na tarde desta quinta-feira (30), em um cemitério​​ particular de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O velório está sendo realizado em Ananindeua. Segundo o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará (Sindojus-PA), o sepultamento deverá ocorrer às 13h30.

Clayton Martins foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (29), por dois homens que estavam em uma moto. O crime ocorreu no bairro de Nossa Senhora Aparecida, próximo da praça da Vila Tucuruí, no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará.

VEJA MAIS

De acordo com o Sindojus-PA, que acompanha o caso, os assassinos levaram a arma de uso pessoal do servidor, além do cordão de ouro e o celular dele. A entidade disse, ainda, que os dois suspeitos já foram identificados e uma força-tarefa está sendo realizada em Novo Repartimento para prendê-los. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais informações sobre o caso.

Homenagens

Na manhã desta quinta-feira, amigos e colegas de trabalho de Clayton fizeram uma homenagem para o servidor, em frente ao Fórum da Comarca de Novo Repartimento. A manifestação de luto e pesar foi acompanhada por pedidos de justiça para o assassinato do oficial de justiça.