Corpo de mulher assassinada a facada é encontrado em casa abandonada em Nova Ipixuna

Uma mulher, identificada como Jocilene Barbosa da Silva, conhecida como “Titia”, foi encontrada morta em uma casa abandonada, localizada no Bairro Nova Canaã, em Nova Ipixuna, no sudeste paraense, na última terça-feira (28). A vítima estava debruçada em uma poça de sangue. Após a perícia da Polícia Científica, foi constatado que Jocilene foi assassinada a facadas. O caso está sendo investigado pela Delegacia da região.

As informações iniciais são de que um grupo de crianças teria ido até o quintal da casa para colher manga, quando notaram a existência do corpo da mulher no local. Com medo, as crianças acionaram uma vizinha, que por sua vez, encontrou em contato com a Polícia Militar.

De acordo com a vizinhança, Jocilene morava com dois filhos na casa onde foi encontrada morta. Os vizinhos também informaram que a vítima usava com frequência drogas e álcool. No entanto, a PM não confirmou oficialmente a informação.

Após a realização da perícia da Polícia Científica, foi constatado que a mulher teria sido assassinada a golpes de cada. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o sepultamento de Jocilene.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Nova Ipixuna estão trabalhando para identificar os envolvidos no crime. “E aguardam o resultado da perícia para auxiliar as investigações do caso”, acrescentou o documento enviado à imprensa do Grupo Liberal.