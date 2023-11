Suspeito de roubo e tentativa de homicídio é preso pela PC, em Barcarena

Um homem foi preso nesta quinta-feira (29), no município de Barcarena, suspeito de envolvimento nos crimes de roubo com restrição de liberdade e tentativa de homicídio. A ação foi realizada durante a 2ª fase da operação “Retirada”, deflagrada pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), vinculada à Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil, que deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva após identificar o local onde o alvo estaria escondido.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades policiais, os crimes teriam ocorrido no dia 12 de maio, no município de Ananindeua, após um roubo no bairro Cidade Nova. As investigações apontam que o suspeito e outros envolvidos teriam mantido um motorista de aplicativo refém dentro do carro da vítima. Também teriam roubado dinheiro, através de transferências bancárias. Após o crime, os investigados foram para o bairro 40 horas, onde um policial militar, a esposa e o irmão foram alvejados.

Após os procedimentos cabíveis, o suspeito foi entregue ao sistema penal, e está à disposição do Poder Judiciário.

Operação

Conforme a PC, ainda na primeira fase da operação os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva contra outros três homens. As investigações sobre o caso continuam para localizar e prender outros possíveis envolvidos no crime.