Corpo de jovem morto a tiros é encontrado em via pública de Altamira

O corpo do homem identificado inicialmente como Luís Carlos da Silva Ferreira, conhecido como ‘Macaquinho’ foi encontrado sem vida logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (5), na rua Kaleb Emanuel, via que liga o Bairro Santa Ana com o perímetro urbano da Transamazônica, em Altamira. Conforme as informações iniciais, o cadáver de Luís apresentava perfurações de disparos de arma de fogo.

A vítima foi encontrada por moradores que trafegavam pelo local e foram surpreendidos com o corpo jogado às margens da pista. Conforme o que foi repassado para a polícia, a população teria escutado barulhos de tiros durante a madrugada. No entanto, por medo, ninguém saiu até a rua para ver o que estava ocorrendo no local.

Homens da Polícia Militar foram acionados para verificar o corpo de Luis e, após constatarem o homicídio, realizaram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e Científica para darem início a perícia de local de crime e remoção do corpo da vítima que estava em via pública.

De acordo com as testemunhas, Luís Carlos seria conhecido pelos moradores e costumava fazer o uso de entorpecentes. Além disso, ele também teria várias passagens pela delegacia. A polícia continua as investigações para coletar mais informações sobre o executor da vítima e o que teria motivado o crime.