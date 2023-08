Corpo de jovem de 20 anos é encontrado em praia de Belterra; vítima morreu afogada

O corpo de Erinaldo Sousa Fernandes, conhecido pelo apelido de “Naldinho”, de 20 anos, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (28), em Belterra, região oeste do Pará. Ele havia desaparecido na praia de Santa Cruz, localizada no município, juntamente com um adolescente de 15 anos, que foi encontrado no domingo (27), quando os dois desapareceram. Eles morreram afogados. As informações são do O Impacto.

As primeiras informações indicam que um grupo de amigos foi para uma ponta de areia da praia. No retorno, na travessia, um deles, o de 15 anos, ainda conforme essa versão inicial, sentiu câimbras. Foi quando o outro, Erinaldo, tentou ajudá-lo. Mas os dois desapareceram nas águas do Rio Tapajós.

O rapaz de 20 anos foi localizado na manhã seguinte, nesta segunda (28). As vítimas sumiram durante um passeio de família àquela praia. A redação integrada de O Liberal solicitou detalhes do resgate das vítimas ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e aguarda retorno.