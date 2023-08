Funcionário traz corpo de patrão assassinado no Marajó e é preso no AP como suspeito

Emerson da Silva Alves, de 19 anos, foi preso, neste domingo (27), no interior do Amapá, suspeito de matar o próprio patrão, Raimundo Donato Oliveira de Jesus, de 50 anos, em Gurupá, no Pará. O preso, supostamente, ajudou a esposa da vítima a trazer o corpo para a cidade de Mazagão (AP). No entanto, o rapaz acabou sendo preso como principal suspeito no crime que ocorreu no Rio Ipanema, localidade de Gurupá, Região de Integração do Marajó, no mesmo dia da prisão. As informações são do G1 Amapá.

A companheira de Raimundo trouxe o corpo dele para Mazagão, região metropolitana de Macapá, segundo o relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes). O caso foi atendido pelo Batalhão de Policiamento Rural (BPRU) do Amapá.

O corpo de Raimundo foi encontrado pelos familiares e o funcionário teria dito que dois homens desconhecidos haviam cometido o crime, conforme o relato da própria família da vítima. Mas, os familiares de Raimundo resolveram trazer o corpo para Mazagão e apresentar o caso à polícia do Amapá.

O homem foi interrogado e ao se contradizer sobre os fatos, a polícia fez uma busca pessoal e com ele foram encontrados R$ 3.874,50 e uma espingarda, que a esposa de Raimundo afirmou ser da vítima. Ele foi preso em flagrante e o caso será investigado pela Delegacia de Mazagão.