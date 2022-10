Suposto foragido do sistema penitenciário do Amapá morre em confronto com a PM no Marajó

Osmal Souza Figueiredo, conhecido pelo apelido de “Raul”, foi morto em confronto com a Polícia Militar na madrugada de quarta-feira (5) em Gurupá, Região de Integração do Marajó. Segundo o relato policial, Raul supostamente estava foragido do sistema penitenciário do Amapá e era considerado como um indivíduo de “alta periculosidade”. As informações são do Notícia Marajó.

Inicialmente, os policiais foram comunicados de que um foragido estaria hospedado num hotel, que fica no centro de Gurupá. No entanto, o suspeito não foi achado de imediato e veio ser encontrado no comércio, que fica na área portuária.

VEJA MAIS

De acordo com os militares, Osmar realizou disparos de arma de fogo contra a guarnição ao ser abordado. A polícia revidou e conseguiu atingir o suspeito com dos tiros no peito. Raul foi socorrido com vida e levado para o Hospital Municipal de Gurupá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A redação integrada solicitou mais detalhes sobre o caso para PM e aguarda retorno.