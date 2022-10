Médico e paciente trocam 'cadeiradas' em unidade de saúde

Um médico e um paciente travaram uma briga com cadeiras na parte externa de uma unidade de saúde. Testemunhas que estavam no local registraram a cena. A Polícia Militar precisou ser acionada e ambos foram para a delegacia. O conflito aconteceu na última segunda-feira (3), no Distrito Federal (DF). As informações são do portal Metrópoles.

Em depoimento, o paciente contou que foi até o posto atrás de insulina, mas, na farmácia da unidade foi constatado que a receita apresentada por ele era de um ano e quatro meses atrás. Por conta disso, ele teria que passar por uma nova consulta para obter a medicação.

VEJA MAIS

A confusão começou após o paciente agredir verbalmente a funcionária da unidade. Diante da cena, o médico decidiu sair em defesa da colega de trabalho. Foi quando os dois iniciaram um embate físico. Pela imagem é possível ver os dois arremessando as cadeiras enquanto pacientes e funcionários do posto assistem a tudo atônitos.

Nota de repúdio

A Prefeitura de Luziânia está analisando a situação e vai esclarecer o que aconteceu. Já o Conselho Regional de Medicina de Goiás repudiou qualquer forma de violência e a relação entre médico e paciente deve ser pautada pela confiança e baseada no respeito mútuo.