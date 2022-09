Briga entre torcedores organizados de Palmeiras e Cruzeiro interdita avenida; vídeo

Nesta quarta-feira (28), torcedores da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, e da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, entraram em confronto, na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Imagens da confusão generalizada e de palmeirenses machucados circulam nas redes sociais.

As duas torcidas seguiam caminhos diferentes. A Mancha Verde se encaminhava para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para acompanhar o confronto entre Palmeiras e Atlético-MG, e a Máfia Azul viajava para Campinas, em São Paulo, para o confronto entre Ponte Preta e Cruzeiro. Veja o vídeo da briga:

A confusão ocorreu no quilômetro 593 da rodovia Fernão Dias, no município de Carmópolis. É possível observar nos vídeos, torcedores armados com paus e barras de ferro, além de rojões. Torcedores da Máfia Azul aparecem nos vídeos dando pontapés, chutes e socos em um homem, que supostamente é o presidente da organizada do Palmeiras.

Segundo informações do portal Metrópoles, as duas torcidas seriam rivais, pois a Mancha Verde teria uma parceria com a organizada do Atlético-MG, maior oponente do Cruzeiro no estado de Minas Gerais.

Máfia Azul afirma ter sido vítima de emboscada

Em sua conta no Twitter, a Máfia Azul afirmou ter sido vítima de uma emboscada e que precisou agir em “legítima defesa”. Os torcedores da organizada cruzeirense afirmaram que o planejamento da viagem foi feito para evitar o encontro e que foram surpreendidos na estrada.

Ainda na mesma publicação, a Máfia Azul afirmou que membros da Mancha Verde portavam armas de fogo e que torcedores do Cruzeiro chegaram a ficar feridos pelo armamento. Confira a publicação da torcida organizada cruzeirense:

