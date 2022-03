Após batalha campal em jogo no México, mãe reconhece filho e o entrega à polícia

A mãe de um torcedor o entregou à polícia após reconhecê-lo em briga generalizada entre uniformizadas do Atlas e Querétaro, no Campeonato Mexicano. A batalha campal dos torcedores das equipes ganhou repercussão mundial e, em entrevista à ESPN do país, a mãe, que não teve a identidade revelada, contou sobre a situação.

"As autoridades vieram à minha casa e ele [o filho] não estava lá. A polícia me disse que eu tinha a opção de entregá-lo se ele se comunicasse comigo para o seu próprio bem. Ele chegou há algum tempo, eu falei com ele e contei qual era a situação. Ele não disse nada, aceitou tudo e me disse que sim, então estamos aqui [no departamento de investigação criminal]', disse a mulher antes de completar: "Estou com o coração partido, estou arrasada, mas aqui estou e estou com ele", acrescentou.

O jogo entre Atlas e Querétaro foi interrompido aos 18 minutos do segundo tempo após o começo da briga, ainda nas arquibancadas do Estádio da Corregidora, até que a confusão chegou ao campo. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas nos confrontos, enquanto 14 torcedores foram presos pela polícia.