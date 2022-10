Adolescente é esfaqueada pelo namorado em Santarém

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada pelo namorado na manhã de quarta-feira (5), dentro de uma residência onde ela ajudava a cuidar de duas crianças, no bairro Salvação, em Santarém, oeste paraense. O homem já foi identificado e preso pela polícia, mas a reportagem não vai citá-lo de forma nominal para preservar a integridade da vítima, que está internada com quadro considerado grave. O Grupo Liberal tenta contato com a Polícia Civil para detalhar a ocorrência.

De acordo com o dono da residência, que também é pai das duas crianças, o homem invadiu o local pelo telhado, desferiu cerca de quatro facadas no pescoço da namorada e ainda ateou fogo em um dos quartos. Ele explicou que as chamas foram controladas pela vizinhança, que descobriu o caso após uma das crianças ter conseguido pular o muro e pedir ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez os primeiros atendimentos na vítima, que foi encaminhada para o Hospital Municipal de Santarém (HMS). Em nota, a assessoria de comunicação do HMS informou que a paciente passou por exames de imagem e está com quadro grave no setor de estabilização. Já namorado dela foi preso nas proximidades da residência e encaminhado para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam).