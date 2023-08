Foragido da Justiça do Amapá é morto após confronto com a Polícia Militar no Marajó

Um homem identificado como Alexandro da Costa Lemos, 25 anos, foi morto em confronto com a Polícia Militar em Gurupá, na Região de Integração do Marajó. Ele respondia por homicídio no estado do Amapá e tinha um mandado de prisão em aberto. A morte ocorreu no sábado (19).

Ainda segundo o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que foi acionada após receber informações sobre a presença de um homicida que estava foragido da cidade de Macapá. O suspeito estaria escondido na região do Ramal Grande, Vicinal do Magalhães, perto do Sítio do Coimbra.

VEJA TAMBÉM:

A guarnição se deslocou para aquele endereço. E, ao chegar e tentar fazer um cerco para prender Alexandro, a PM informou que foi recebida com um tiro.

Os policiais reagiram e Alexandro foi baleado. Ainda segundo os policiais, ele foi socorrido e encaminhado até o Hospital Municipal de Gurupá, onde foi constatada a sua morte. Com o foragido, a polícia diz ter encontrado cinco papelotes de cocaína e um revólver calibre 32, com uma munição deflagrada. Segundo as informações disponíveis, Alexandro era procurado por um homicídio, cometido, em 2022, em Macapá.