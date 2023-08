Dupla armada se passa por entregadores de aplicativo e assalta sorveteria em Santarém

Dois homens armados, ainda não identificados, invadiram e assaltaram uma sorveteria no início da tarde desta segunda-feira (28), na avenida São Sebastião, no bairro da Aldeia, em Santarém, município do oeste paraense. A dupla rendeu funcionários e clientes que estavam no estabelecimento levando dinheiro e pertences das vítimas. De acordo com as primeiras informações do local, testemunhas disseram que os suspeitos se passaram por entregadores de aplicativo.

Após a ação, os dois homens fugiram. Não foi informado a quantia levada pelos bandidos. Informações preliminares dão conta de que ninguém ficou ferido durante o assalto. Até o momento, não se sabe o paradeiro da dupla.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional de Santarém analisam imagens e fazem buscas para identificar e localizar os envolvidos no crime. A reportagem de O Liberal acompanha o caso para maiores informações. A Polícia Militar também foi demanda para detalhar a ocorrência.