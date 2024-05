Corpo de jovem de 20 anos é encontrado em estado de decomposição em Nova Ipixuna

O corpo de Gabriel Pacheco de Araújo, 20 anos, foi encontrado em estado de decomposição em uma área de mata no município de Nova Ipixuna, no sudeste paraense, no último domingo (26). Moradores da área localizaram o cadáver p​or volta das 13h30 na avenida Brasil e acionaram a Polícia Civil, que investiga o caso como homicídio.

Os peritos compareceram ao local para realizar a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para a realização de um exame necroscópico, o qual vai determinar a causa da morte. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre as circunstâncias do crime ou possíveis suspeitos.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na elucidação do caso seja repassada às autoridades policiais, por meio do Disque-Denúncia (181).