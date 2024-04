Corpo em decomposição é encontrado em área de mata em Santarém

​Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na noite desta quarta-feira (10) em uma área de loteamento no bairro Ipanema, em Santarém, no oeste do Pará. A polícia conseguiu identificar apenas que se tratava de uma mulher, cuja identidade segue desconhecida.

De acordo com informações fornecidas ao portal O Impacto pelo sargento Janderson, da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência​, uma moradora das proximidades sentiu um forte odor e, ao verificar de onde vinha o mau cheiro, acabou se deparando com o cadáver. O Núcleo Integrado de Operação (Niop) foi comunicado do fato e acionou a Polícia Militar.

O local foi isolad​o para que a Polícia Científica pudesse trabalhar na análise e remoção do cadáver. Os peritos não forneceram detalhes dos primeiros vestígios colhidos no local e nem do tempo que o corpo estava ali.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que “apura as circunstâncias sobre o corpo encontrado em estado de decomposição”. “O caso é investigado pela Seccional de Santarém”, informou a PC.