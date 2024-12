Evadido do sistema prisional é encontrado morto com as mãos amarradas no Cemitério do Aurá

O corpo de um homem evadido do sistema prisional foi encontrado na manhã desta quarta-feira (25/12), dia de Natal, com as mãos amarradas no Cemitério Municipal do Aurá, em Ananindeua. A vítima foi identificada como Cleyton William Duarte Bosque, conhecido pelo apelido de Gordinho, estava evadido do sistema prisional no regime semi aberto.

Cleyton foi encontrado sem camisa e com o rosto deitado para o chão entre duas sepultaras, o que aponta fortemente para a hipótese de execução. Ele usava tornozeleira eletrônica. Moradores do local informaram aos policiais que ouviram muitos tiros por volta da meia noite e meia, justamente na hora da ceia de Natal.

Segundo a Polícia Científica, a vítima levou aproximadamente 25 tiros. As perfurações foram encontradas nas pernas, coxas, tórax, glúetos e cabeça. Os policiais também notaram indícios de torturas.

Os peritos verificaram que duas armas diferentes foram utilizadas para cometer o homicídio. Uma pistola ponto 40 e uma espingarda calibre 12. A vítima tem lesões de tentativa de defesa. Os braços de Cleyton quebraram por causa dos tiros.

Agentes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Polícia Científica do Pará já estão na área atendendo a ocorrência no cemitério localizado na avenida União, nº 4890, bairro do Aurá.

A Polícia Científica do Pará informa que foi acionada para realizar a remoção e o exame de local de crime de um corpo do sexo masculino no Cemitério Municipal do Aurá, em Ananindeua.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.