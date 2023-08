Corpo de homem é encontrado com sacola na cabeça e camisa amarrada no pescoço em Marabá

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, no início da manhã deste domingo (17), boiando no Rio Itacaiunas, próximo ao balneário Vavazão, que fica no bairro Independência, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) removeu a vítima das águas, que estava com uma sacola na cabeça e uma camisa amarrada no pescoço. As informações são do Correio de Carajás.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados e mostram que o homem foi encontrado vestindo uma calça jeans e camiseta preta. Além disso, pelas imagens é possível ver a tatuagem de um peixe em um de seus ombros. Aparentemente, a vítima pode ter sido morta por asfixia, já que a sacola amarrada em sua cabeça pode tê-la impedido de respirar. Entretanto, essa informação só será confirmada após o exame cadavérico, que determinará a causa da morte.

Uma equipe da Polícia Científica removeu o corpo às margens do Rio Itacaiunas. Junto ao homem não foram encontrados documentos de identificação e sua identidade permanece desconhecida. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do caso, além de realizar diligências para identificar a vítima.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à PC sobre o caso e aguarda retorno.