Naufrágio em Prainha: corpos de duas vítimas são localizados neste domingo (27)

Os corpos de duas vítimas, das três que estavam desaparecidas após o naufrágio ocorrido no rio Purus - município de Prainha, foram localizados por populares na manhã de domingo (27), no rio Amazonas. Conforme as informações iniciais, trata-se de Anderson Nunes de Araújo (Turú) e Eliedson (sem sobrenome divulgado). Um dos corpos estaria próximo a uma comunidade conhecida como Vira Cebo, e o outro na comunidade Guajará, no oeste do Pará. As buscas continuam para localizar o corpo do bebê, Gael Santos de Araújo, de 1 ano e 5 meses.

As vítimas estavam na embarcação “Fruto do Trabalho”, que partiu do distrito de Boa Vista do Cuçari, município de Prainha, e seguia para cidade de Portel, onde deixaria 3 toneladas de pescado. No entanto, durante a madrugada de quinta (24), a embarcação teria sido atingida por uma balsa. Cinco pessoas estavam a bordo no momento do acidente, sendo o comandante, 2 tripulantes, uma mulher e a criança.

Karina Santos Batista, mãe do bebê desaparecido, e o tripulante Rai Cardoso Batista conseguiram se salvar. A mulher relatou às autoridades que o leme da embarcação quebrou e o reverso travou no momento do acidente, não dando chances para o comandante sair da frente da balsa. O outro sobrevivente também contou que o comandante da balsa que bateu na traseira da embarcação teria usado o farol e visto os pedidos de socorros, mas teria ignorado e prosseguido a viagem sem prestar socorro às vítimas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a embarcação atingida submersa. Várias pessoas aparecem tentando ajudar na localização das vítimas.

Buscas

As buscas pelos desaparecidos, que iniciaram na manhã de sexta (25) por uma equipe do Corpo de Bombeiros, Marinha e Defesa Civil, já tinha sido dada como encerrada pelos órgãos na tarde de sábado (27).

A Redação Integrada de OLiberal solicitou mais informações para o Corpo de Bombeiros e aguarda novos detalhes sobre o resgate dos corpos.

Em nota, a Polícia Civil informa que dois corpos foram encontrados neste domingo (27), nas comunidades de Viradebo e Guajará. As vítimas eram homens. Os corpos foram encaminhados para perícia. Uma criança continua desaparecida. Participam das buscas equipes Polícia Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Marinha. A delegacia de Prainha acompanha o caso.