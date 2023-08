Pescadores encontram corpo às margens do rio Maguari, em Icoaraci

No final da tarde deste sábado (26), pescadores encontraram um corpo às margens do rio Maguari, próximo ao porto da balsa, na travessia Icoaraci-Outeiro, em Belém. Márcio Pastana, 39 anos, estava desaparecido desde a última quinta-feira (24) quando saiu para comprar um lanche. Desde então, seus familiares ficaram sem nenhum contato com ele e iniciaram uma campanha nas redes sociais para tentar encontrá-lo.

O corpo foi encontrado seminu e com marcas pelo corpo, segundo informaram as testemunhas. O Centro Integrado de Operações (Ciop) foi acionado por volta das 17h. O homem era casado e pai de duas filhas.

A reportagem solicitou mais informações para as polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros.