Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Caeté, em Bragança

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Caeté na manhã desta quinta-feira (2/1), próximo ao trapiche do Romualdo, no bairro do Riozinho, em Bragança, no nordeste do Pará. Até o momento, o caso ainda é um mistério, que as autoridades trabalham para desvendá-lo.

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso por volta das 9h. Uma guarnição do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na região, se dirigiu ao local. Assim que os militares chegaram no endereço, já estavam no local as polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA).

Um vídeo circula nas redes sociais após a localização do corpo. Pelas imagens é possível ver que o homem vestia apenas uma bermuda no momento que foi encontrado morto. Por enquanto, as circunstâncias da morte da vítima são desconhecidas.

O corpo foi removido pela PCEPA para passar por exames cadavéricos, que podem constatar como o homem morreu. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a PC para coletar mais detalhes do caso. Às 14h33 desta quinta-feira, a instituição informou que o homem não tinha sido reconhecido. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Seccional de Bragança”, informou a Polícia Civil.