Estudante morre afogado em praia de Mosqueiro no Ano Novo

Um estudante de 20 anos, identificado como Alexsandro Lima, morreu após se afogar na praia do São Francisco, no distrito de Mosqueiro. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (1º/01), quando a vítima estava no local com familiares e teria desaparecido nas águas.

Segundo as informações de testemunhas, Alexsandro foi para Mosqueiro com os familiares para celebrar o ano novo. No momento do afogamento, ele brincava com outros dois jovens na praia e teria caído em um buraco dentro da água. Um dos jovens viu o momento que a vítima afundou e não retornou a superfície, então gritou pedindo socorro. Banhistas e homens do Corpo de Bombeiros que estavam no local realizaram as buscas. Alexsandro foi encontrado minutos depois, mas estava desacordado quando foi retirado da água.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que atendeu a ocorrência de afogamento e encaminhou a vítima ao Hospital de Mosqueiro. A vítima passou pelos procedimentos de ressuscitação, mas não resistiu e evoluiu a óbito. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que a vítima é retirada da água e socorrida pelos Bombeiros. Testemunhas relataram que no momento do afogamento havia várias pessoas na praia e as ondas estavam muito agitadas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.