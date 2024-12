Queda de ponte: corpo de vereador paraense é retirado do rio Tocantins

O corpo de Ailson Gomes Carneiro (PSD), de 57 anos, vereador do município de Novo Repartimento, sudeste do Pará, foi retirado do rio Tocantins na manhã deste domingo (29/12). Ele e a esposa, Elisângela Santos das Chagas, 50, que também morreu, estavam em uma caminhonete que caiu da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na divisa entre Tocantins e Maranhão, e ficou presa a 35 metros de profundidade.

De acordo com o G1 Tocantins, o casal estava junto há mais de 30 anos e tinha oficializado a união dois dias antes do acidente. No momento do desabamento da ponte eles viajavam para Palmas, no Tocantins, (TO) onde passariam as festas de fim de ano com parte da família.

Familiares reconheceram o corpo após ter sido recolhido oficialmente identificado pelo Instituto Médico Legal de Araguaína durante a tarde. Pablo Vinicius Gomes Taveira Carneiro, filho de Ailson, agradeceu o trabalho da equipe de buscas e disse se sentir aliviado pelo resgate do corpo do pai.

"O sentimento hoje é de alívio. A gente fez um momento com todas as forças de segurança, as instituições, as agências, como uma forma de agradecer pelo empenho, pelo cuidado conosco, pelo carinho que nós temos recebido durante esses quase oito dias aqui. E o sentimento agora é de alívio, de gratidão a Deus, de gratidão a todos aqueles que estão envolvidos nessa operação", afirmou Pablo ao G1 Tocantins.

Os corpos dos dois já tinham sido encontrados na última quinta (26/12) por um mergulhador do Corpo de Bombeiros do Tocantins. A caminhonete em que eles estavam ficou presa embaixo de uma carreta no fundo do rio. O corpo de Elisângela foi resgatado na noite de sexta-feira (27/12) após se desprender e surgir na superfície do rio.

No Instagram, a Prefeitura de Novo Repartimento lamentou a morte do vereador. “Ailson Carneiro sempre se destacou por sua coragem, comprometimento e amor pelo trabalho em prol de nossa comunidade. Sua partida deixa uma dor profunda em todos que tiveram o privilégio de conhecer sua trajetória e conviver com sua visão de um futuro melhor para todos”, diz um trecho da publicação.

O casal será sepultado no Cemitério Municipal Santa Cecília, em Itinga, no Maranhão, na segunda-feira (30). Conforme atualização da Marinha do Brasil feita na tarde deste domingo (29/12), dez mortes foram confirmadas (incluindo Ailson e Elizangela) e sete pessoas continuam desaparecidas. Além destas vítimas, um homem foi resgatado com vida.

O caso

O desabamento ocorreu, no domingo (22/12), no momento em que 10 veículos passavam pelo local. Após o acidente, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a destinação de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões para a reconstrução da estrutura. A expectativa é que a obra seja concluída em 2025.

Na quarta-feira (25/12) foram encontrados os corpos de Anízio Padilha Soares e Silvana dos Santos Rocha Soares, moradores de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. Eles são avós da pequena Lohanny Cidronio de Jesus, de 11 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de terça-feira (24).

A família estava em um caminhão transportando uma carga de MDF para a cidade de Estreito, no Maranhão, quando a ponte desabou. Os corpos foram encontrados ainda dentro do veículo pesado.

Ainda permanecem desaparecidas a enfermeira Cássia Tavares, de Tucuruí, e sua filha de dois anos. O esposo de Cássia, Jairo Rodrigues, sobreviveu ao acidente e foi encontrado atordoado em uma rocha nas proximidades do local da tragédia. Um vídeo gravado por testemunhas momentos após o desabamento mostra Jairo visivelmente desorientado.

No total, 29 mergulhadores integram as operações subaquáticas. Três deles são da Marinha, e os demais, bombeiros dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão.