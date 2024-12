Sobe para 10 número de mortos em desabamento de ponte entre TO e MA

Nesta sexta-feira (27/12), a Marinha do Brasil confirmou mais uma morte decorrente do desabamento da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que ligava as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). É o 10º corpo encontrado na superfície da água do rio Tocantins.

O achado do corpo ocorreu próximo à região da ponte, às 19h desta sexta-feira (27/12). Além dos 10 mortos, há sete pessoas que seguem desaparecidas.

Bombeiros do Pará ajudam nas operações aquáticas

No total, 29 mergulhadores integram as operações subaquáticas. Três deles são da Marinha, e os demais, bombeiros dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão.

Na quarta-feira (25/12), a operação havia recuperado os corpos de um homem, de 43 anos, e de uma mulher, de 53.

Na quinta pela manhã, outros dois corpos foram identificados, mas pela posição em que estavam não foi possível a retirada.

Uma mulher, de 25, outra, de 45, uma criança, de 11, e um homem, de 42, também morreram no desabamento da ponte.

O desabamento

O desabamento ocorreu, no domingo (22/12), no momento em que 10 veículos passavam pelo local. Após o acidente, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a destinação de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões para a reconstrução da estrutura. A expectativa é que a obra seja concluída em 2025.

Resgatados com vida>

Jairo Silva Rodrigues (36 anos)

Lorena Ribeiro Rodrigues (25 anos)

Lorranny Sidrone de Jesus (11 anos)

Kecio Francisco Santos Lopes (42 anos)

Andreia Maria de Souza (45 anos)

Anisio Padilha Soares (43 anos)

Silvana dos Santos Rocha Soares (53 anos)

Rosimarina da Silva Carvalho (48 anos)

Não identificado

Não identificado

Não identificado

Não identificado