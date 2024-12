Agência descarta riscos à potabilidade da água do Rio Tocantins após desabamento de ponte

Após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que conectava Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) afirmou que não há riscos para a potabilidade da água do Rio Tocantins. O colapso da estrutura resultou na submersão de caminhões que transportavam defensivos agrícolas e ácido sulfúrico, levantando preocupações sobre possíveis vazamentos de substâncias tóxicas no rio que abastece a região. Entretanto, em um parecer técnico divulgado nesta quarta-feira, essa possibilidade foi descartada.

De acordo com análises preliminares, embalagens dos defensivos agrícolas foram encontradas intactas, e a carga estava armazenada em pallets cobertos por microfilme. A informação foi confirmada pelo supervisor de Emergência Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Maranhão, Caco Graça, em entrevista à TV Mirantes nesta quinta-feira. Segundo ele, essa constatação foi possível graças ao uso de um sonar da Marinha.

"O cenário mais grave seria se a carga tivesse sido liberada durante a queda, mas isso não aconteceu. Os tanques estão intactos, como mostram os dados do sonar e as inspeções técnicas", explicou o supervisor.

Além disso, ele destacou que, mesmo em caso de vazamento, a diluição das substâncias impediria danos à saúde humana. Com base nessa avaliação, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), anunciou a retomada do abastecimento de água em Imperatriz (MA), o maior município da região.

Detalhes técnicos sobre os produtos transportados

A ANA analisou as notas fiscais das cargas e verificou as bulas dos produtos químicos, identificando os princípios ativos 2.4D e Picloram em maior concentração. Com base nos cálculos, considerando o peso, volume e a vazão média do Rio Tocantins, a diluição total dessas substâncias seria alcançada em 60 horas para o Picloram e 11 horas para o 2.4D. Esses cálculos foram feitos sob um "cenário extremamente conservador", levando em conta a hipótese improvável de que todo o conteúdo tivesse sido despejado no rio.

Em relação às 76 toneladas de ácido sulfúrico transportadas pelos caminhões, as análises preliminares não detectaram alterações no pH ou na condutividade elétrica da água. A ANA estimou que o calor liberado pela dissolução do ácido seria absorvido em cerca de três minutos, reforçando a segurança dos parâmetros da água.

Com base nesses dados, a ANA concluiu que os padrões de qualidade da água estabelecidos pelo Ministério da Saúde não sofreram alterações significativas, garantindo a segurança para o consumo humano.