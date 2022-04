Corpo de homem baleado na nuca é encontrado em área de mata às proximidades da BR-316

Um homem foi econtrado morto, na tarde deste domingo (10), em uma área de mata às proximidades da BR-316, no Centro de Ananindeua. Segundo as polícias Civil e Científica do Pará, o caso possui característica de execução, já que a vítima foi baleada na nuca e estava com marcas de terra nos joelhos.

O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios.