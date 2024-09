Corpo de barqueiro é encontrado nas águas da Hidrelétrica de Tucuruí

O corpo do barqueiro José Bonifácio Vitorino de Sousa, conhecido como “Parazinho”, foi encontrado na segunda-feira (9/9) nas águas da represa da Hidrelétrica de Tucuruí, sudeste do estado. Ele estava desaparecido desde o último sábado (7/9). A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o portal Correio de Carajás, a vítima viajava em uma canoa movida a rabeta com o amigo Raimundo Lopes de Araújo. Durante a viagem, os dois, supostamente, iniciaram uma discussão que evoluiu para uma luta corporal e resultou no naufrágio da embarcação no Lago de Tucuruí, levando ao desaparecimento de José Bonifácio.

Moradores da região ribeirinha encontraram o corpo da vítima nas margens da represa já na manhã de segunda-feira. As polícias Civil (PCPA), Científica (PCEPA) e também o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), foram acionados ao caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PCPA e do CBMPA. Em ambos pedidos, a reportagem aguarda retorno.