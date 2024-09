Filho encontra o corpo do próprio pai boiando em açude na zona rural de Parauapebas

Edinaldo Nezinho de Sousa foi encontrado morto na noite de quarta-feira (4) em um açude na comunidade Palmares II, zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense. O corpo da vítima foi localizado por seu próprio filho, que acionou a Polícia Militar para relatar o ocorrido.

Edinaldo foi encontrado boiando no açude, trajando apenas um short jeans, sem camisa e descalço. Até o momento, a causa da morte permanece desconhecida. A Polícia Civil esteve no local e realizou as primeiras perícias para determinar as circunstâncias da morte.

O corpo foi removido pela Polícia Científica​ do Pará (PCP) ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido à necropsia para esclarecer a causa da morte.

O caso está sendo investigado pela Polícia ​Civil. Informações que ajudem as autoridades policiais a elucidar o ocorrido podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita com anonimato garantido.