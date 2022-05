Corpo de adolescente desaparecido no Ver-o-Rio é encontrado em frente à Estação das Docas  

Após mais de 24 horas de angústia, à espera de notícia do adolescente de 17 anos, que mergulhou nas águas da Baía de Guajará, a família foi comunicada que o corpo dele foi achado preso à uma balsa na área da Estação das Docas, em Belém, ainda na madrugada do último domingo (22). Ele sumiu por volta de 11h30, da sexta-feira (20), quando tomava banho no complexo Ver-o-Rio, com colegas.

Logo que soube do desaparecimento do adolescente na frente do complexo do Ver-o-Rio, na avenida Marechal Hermes, no bairro do Umarizal, em Belém, o Corpo de Bombeiros designou uma equipe para as buscas. A família acompanhou o trabalho na sexta-feira e a retomada da procura no sábado pela manhã.

VEJA MAIS

Um amigo do adolescente, que estava com ele no momento em que ele sumiu nas águas, também esteve no local e ajudou, com informações, a equipe de mergulhadores, no complexo do Ver-o-Rio. Ele disse que o garoto brincava indo de um ponto a outro, até que em certo momento, ele não voltou mais.

A família foi comunicada sobre o achado do corpo ainda na madrugada de domingo. O adolescente era estudante da escola estadual de Ensino Fundamental e Médio Augusto Montenegro, no bairro do Telégrafo.

A escola emitiu nota de pesar e suspendeu as atividades nesta segunda-feira (23), para que a comunidade escolar pudesse acompanhar os ritos funerários, de velório e sepultamento.