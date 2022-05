Buscas por adolescente que desapareceu no Ver-o-Rio serão retomadas neste domingo

As buscas pelo adolescente de 17 anos que desapareceu nas águas da Baía do Guajará serão retomadas na manhã deste domingo (22). O Corpo de Bombeiros informou que suspendeu a ação dos mergulhadores neste sábado (21). O jovem está desaparecido desde o final da manhã da sexta-feira (20). No domingo completam praticamente 48 horas do sumiço do rapaz.

A família do jovem esteve no complexo do Ver-o-Rio na manhã deste sábado. Um amigo do adolescente, que estava com ele no dia de seu desaparecimento, também foi ao local auxiliar com informações.

De acordo com o amigo da vítima, o adolescente estava mergulhando no Complexo, acompanhado de outros amigos. Em determinado momento, porém, ele não retornou mais à superfície. Era por volta de 11h30 quando o adolescente sumiu nas águas da Baía do Guajará.

Os amigos do adolescente acionaram a família dele. As buscas pelo rapaz começaram logo em seguida. Segundo os parentes do adolescente, ele sabia nadar.

No Complexo do Ver-o-Rio não há nenhuma placa sinalizando para os riscos de mergulhar no local.