Família espera há 24 horas por notícia do adolescente que mergulhou nas águas da Baía de Guajará

A família do adolescente de 17 anos, que desapareceu nas águas da Baía de Guajará, já está no complexo do Ver-o-Rio, na manhã deste sábado (21), onde acompanha a retomada do trabalho de procura do Corpo de Bombeiros. Um amigo do adolescente que estava com ele também está no local e ajuda com informações a equipe de mergulhadores.

O amigo contou a familiares da vítima que o adolescente tomava banho indo e vindo, dentro d'água, sem problema algum, até que em certo momento, ele não voltou mais. Isso aconteceu por volta das 11h30 desta sexta-feira.

O adolescente é estudante da escola estadual de Ensino Fundamental e Médio Augusto Montenegro, no bairro do Telégrafo. A família está apreensiva. O tio da vítima, Carlos Augusto, informou nesta manhã de sábado que todos aguardam por notícias do garoto, desde que ele desapareceu há 24 horas.