PC segue procurando criança de 10 anos desaparecida em Marabá   

O superintendente regional da Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso, informou à reportagem de O Liberal, na tarde desta quinta-feira (19), que agentes da PC continuam fazendo buscas na zona rural e em perímetros definidos do município de Marabá, na tentativa de localizar a criança de 10 anos, desaparecida, desde o domingo do Dia das Mães, dia 8 deste mês, mas não há pistas sobre a menina.

"A criança segue desaparecida, fizemos buscas hoje (nesta quinta-feira), com o apoio dos Bombeiros, do Exército, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, mas ela não foi encontrada", afirmou o superintendente.

Trama misteriosa

A menina é filha de Gleiciane Amaral, cujo corpo foi encontrado em decomposição, na residência da família, na Folha 16, Nova Marabá, na manhã do dia 11, deste mês. O corpo apresentava lesões feitas por uma marreta.

Segundo a Polícia Civil, Gleiciane estaria morta há três ou quatro dias, quando o corpo foi encontrado. A morte de Gleiciane não foi esclarecida, assim como o desaparecimento da filha dela.

Tudo o que se sabe é que o marido de Gleciane, Eliezer Amaral, que era o padrasto da menina desaparecida, era também o principal suspeito de ser o responsável pela morte da mulher. Mas,ele se matou, se jogando embaixo de um caminhão também no dia 11, no mesmo dia em que o corpo de Gleiciane foi encontrado.

Colegas de trabalho de Eliezer disseram que ele também estava desaparecido há 20 dias do local de trabalho dele, então decidiram ir à residência do casal. No imóvel, foi encontrado o corpo de Gleiciane em avançado estado de decomposição.

A criança, segundo a polícia, teria sido vista, pela última, por pessoas da vizinhança, com o padrasto Eliezer Amaral, no dia 8, mas dias depois, no dia 11, ele foi encontrado morto debaixo de uma carreta.