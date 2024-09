Corpo com marcas de tiros e mãos amarradas é encontrado no bairro do Mangueirão, em Belém

O cadáver de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de tiros e as mãos amarradas na Av. Centenário com a Padre Bruno Sechi, bairro do Mangueirão, em Belém. O cadáver foi localizado por moradores próximo a uma borracharia, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (12/09). Segundo as pessoas que presenciaram a situação, a vítima apresentava sinais de tortura, com os membros quebrados e muito sangue. Ainda não há detalhes sobre a autoria ou motivação para o crime.

Conforme apurado com testemunhas no local, nenhum morador da área reconheceu a vítima. A população acredita que o corpo tenha sido desovado no local, porém não há detalhes de quem teria cometido o crime.

A equipe de O Liberal está no local apurando as informações sobre o crime.